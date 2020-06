Per il secondo giorno risalgono i casi attivi in provincia: sono 78. Nuovo decesso al San Bartolomeo

La Spezia - Per il secondo giorno consecutivo il numero dei casi spezzini attualmente affetti da coronavirus sale, seppur di poco. Forse per effetto delle riaperture delle ultime settimane si sta dunque assistendo a una lievissima ripresa del contagio, fatto che la dice lunga su quanto sia necessario mantenere la prudenza nell'immediato futuro.

Il dato di ieri riferiva di 77 positivi in provincia, due in più rispetto al giorno prima: oggi i casi attivi nello Spezzino risultano essere 78 (1 in più), a fronte di un totale di contagi dall'inizio dell'epidemia pari a 895.

Ma quel che è peggio è che la provincia registra un nuovo decesso di una paziente Covid-19 positiva: si tratta di una donna spezzina di 93 anni, ricoverata in Geriatria presso l'ospedale di Sarzana e deceduta il 2 giugno. Il totale sale così a 140.

Cala il numero dei ricoverati negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo sceso da 13 a 10 (3 meno di ieri). Scende anche il dato relativo alle persone in sorveglianza attiva, passate da 81 a 73 (8 meno di ieri).



In Liguria, invece, cala il numero dei positivi, scesi a 2.694 (97 meno di ieri), così come quello degli ospedalizzati, che sono 155 (20 meno di ieri) e dei quali solo 6 si trovano in Terapia intensiva.

Il totale dei test effettuati sale a 111.587 (1.581 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare rimangono 239 liguri (100 meno di ieri), mentre i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) salgono a 2.300 (23 più di ieri). Il totale dei guariti con due test negativi consecutivi schizza a 5.599 (112 più di ieri), ma i decessi di pazienti Covid-19 positivi sale a 1.477 (6 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 315

SAVONA - 417

GENOVA - 1.882

LA SPEZIA - 78

Altro/in fase di verifica - 2

TOTALE - 2.694



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 30 (3)

ASL 2 - 37 (1)

Ospedale Policlinico San Martino - 19 (2)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 21 (0)

Ospedale Gaslini - 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 28 (0)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 9 (0)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 10 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 124

ASL 2 - 157

ASL 3 - 272

ASL 4 - 74

ASL 5 - 73

Liguria - 700

REDAZIONE

04/06/2020 18:45:47