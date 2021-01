Pc rubato, lo ritrovano i carabinieri a casa di un calciatore di Serie A

La Spezia - E' stato infine ritrovato un computer portatile che era sparito sul volo Parigi-Milano. Il singolare episodio ha inizio il 2 gennaio scorso, quando un uomo denuncia presso un Comando Stazione Carabinieri in provincia di Varese il furto del notebook. L’evento, spiega, si sarebbe consumato sul volo Parigi-Milano Malpensa a fine dicembre 2020. Il denunciante, sceso dall’aereo, si accorge di non aver più il suo portatile e realizza così di esser stato vittima di un furto, consumato nella cabina del velivolo e, con ogni probabilità, commesso da uno degli altri viaggiatori.



Il derubato fornisce ai militari un particolare importante: il portatile è dotato di programma con localizzatore gps in grado di indicare con buona precisione il luogo ove il dispositivo si trovi se lasciato acceso. Immediati accertamenti hanno consentito alla vittima e quindi ai Carabinieri della provincia di Varese di localizzare il pc nella città lombarda, nella zona collinare limitrofa al castello San Giorgio.



I Carabinieri dalla Lombardia richiedevano la collaborazione dei colleghi della Stazione Carabinieri di Spezia Mazzetta i quali, in poco più di 48 ore, dopo aver ottenuto la lista passeggeri del volo indicato dal denunciante e dopo aver effettuato uno screening di tutti i gli appartamenti di quella zona, individuavano il condominio da dove era partito il segnale.

Sono stati gli schiamazzi provenienti dall’interno di un appartamento che hanno solleticato la curiosità dei militari. Suonato il citofono ed aperta la porta, i militari hanno notato un gruppo di persone: gli occupanti, tutti stranieri, si trovano all’interno di un’abitazione in uso ad un noto calciatore professionista di una squadra di calcio di Serie A il quale si era offerto di ospitarli, nonostante non fossero suoi conviventi.

L’identificazione di tutti gli ospiti e la comparazione con i nominativi presenti sulla lista delle persone imbarcate sul volo proveniente da Parigi hanno permesso ai militari di avviare, d’intesa con la locale Autorità Giudiziaria, un’immediata attività che consentiva di recuperare il computer portatile.



Proprio uno degli ospiti, alla richiesta dei militari, consegnava spontaneamente il dispositivo elettronico. Il giovane, ventiseienne, domiciliato in Francia, originario del Congo, è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di ricettazione, mentre il portatile verrà restituito al legittimo proprietario. Nei confronti del noto giocatore, del tutto estraneo ai fatti, e dei suoi ospiti, sono stati avviati, nel contempo, i dovuti accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle normative anti-Covid che incombono sui viaggiatori provenienti da paesi esteri e che giungono nel nostro Paese.

REDAZIONE

06/01/2021 13:24:52