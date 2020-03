- Emergono nuovi dettagli su quanto avvenuto nella giornata di ieri in Pronto soccorso alla Spezia. In una nota del Sant'Andrea, arrivata ieri sera, si leggeva che il pronto soccorso era aperto e funzionante: "Sono quindi del tutto privi di fondamento alcuni allarmi, diffusi attraverso i social network".Come specifica la nota tutto è cominciato "a seguito dell’autopresentazione di un paziente, che presentava difficoltà respiratorie, è stato immediatamente attivato il protocollo previsto a tutela del personale e della struttura". La persona è stata sottoposta al tampone per il coronavirus che ha dato esito negativo e come detto sono stati attivati tutti i protocolli previsti ( clicca qui )."Si ricorda ai cittadini che - conclude la nota -, in presenza di sintomi, non devono recarsi in Pronto soccorso ma chiamare il numero unico delle emergenze 112".