La Spezia - Stop a contenitori di vetro e metallo per il Palio del golfo. A metterlo nero su bianco la prefettura con una disposizione del prefetto Antonio Lucio Garufi che vieta la somministrazione e la vendita di bevande o altro genere alimentare in contenitori di vetro o metallo dalle 14 del 5 agosto alle 2 del 6 agosto 2018, nella zona in cui si svolgerà la manifestazione, che anche quest’anno interesserà principalmente viale Italia, la Banchina Revel, la Passeggiata Costantino Morin, Largo Fiorillo ed il Molo Italia.

Il provvedimento vieta di accedere all’area predetta in possesso di contenitori di vetro o metallo, di cui sono comunque vietati, all’interno della zona in questione, la detenzione ed il trasporto.

Il divieto, nel prevenire l’abbandono di bottiglie di vetro e contenitori di metallo sul suolo pubblico, mira ad evitare il ferimento delle persone in caso di calpestio ovvero il loro incauto utilizzo, quali strumenti atti a offendere, nel caso si verificassero episodi di intemperanza o di tensioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica o in caso di improvvise necessità di evacuazione dei luoghi.

L’opportunità dell’adozione dell’ordinanza è stata condivisa nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Garufi lo scorso 25 luglio, durante la quale sono state stabilite le misure di sicurezza e di “safety” predisposte per l’importante evento.

30/07/2018 19:38:21