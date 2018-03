La Spezia - Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe, uno degli eventi più attesi dagli spezzini. La fiera si terrà dalle 8.00 alle 20.00, con prolungamento fino alle 22.00 per la serata di sabato, in occasione della Notte Bianca. Scatta quindi una serie di provvedimenti viabilistici per consentire un pacifico svolgimento della tre giorni.



Divieti di sosta a partire dalle ore 7,00 del 16/03/2018 alle ore 10,00 del 20/03/2018



1. tutto il quadrilatero compreso tra viale Italia, via Persio, via Chiodo , Piazza Verdi e Via XX Settembre (incluse);



2. Piazza Bayreuth;



3. Piazza Europa lato Migliarina adiacente alla piazza (per carico/scarico attrezzature);



4. via Veneto tratto antistante piazza Bayreuth;



5. Via Fazio e via Tommaseo;



6. viale Italia parcheggio presso battellieri (zona riservata a croce rossa e forze dell’ordine);



7. controviale Italia di fronte capitaneria di porto;



8. Via dei Colli tra Piazza Verdi e via Bassi (zona riservata a VVF durante la fiera);



9. Via Persio tra via Cappellini e viale Italia (zona riservata a motorini);



10. Via Campanella;



11. Viale Italia lato monte tra via Micca e via Persio;



12. Viale Italia lato mare da entrata circolo ufficiali a park battellieri (riservato protezione civile e direzione fiera);



13. ECCETTO DISABILI via XXIV Maggio tra via S. Santarosa e Piazza Europa - Viale Italia, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio lato mare - Largo Fiorillo tratto di controviale antistante la capitaneria di porto;



14. ECCETTO MOTORINI Via Santarosa tra via Minzoni e via XXIV Maggio - Via Faà di Bruno, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio ambo i lati - Via Cappellini, nel tratto compreso tra Via Malaspina e Via Persio ambo i lati;



15. ECCETTO TAXI Via XXIV Maggio tra via XX Settembre e via S. Santarosa;



Divieto di transito ai mezzi superiori alle 3,5 T i giorni 17-18-19 Marzo



1. Viale Italia nel tratto compreso tra via San Cipriano e rotatoria Mirabello



Divieto di transito dalle ore 13,00 del 16/03/2018 alle ore 10,00 del 20/03/2018



1. tutto il quadrilatero compreso tra viale Italia, via Persio, via Chiodo , Piazza Verdi (esclusa) e via XX Settembre;



2. Piazza Bayreuth ;



3. Via Santarosa;



4. Via Minzoni tra Santarosa e XX Settembre;



Divieto di transito dalle ore 20,00 del 16/03/2018 alle ore 10,00 del 20/03/2018



1. Via Chiodo e Piazza Verdi (riapertura alle ore 05,00);



2. Via Persio nel tratto compreso tra via Chiodo e viale Italia (riapertura alle ore 05,00);



3. eccetto bus/taxi Via XX settembre (tra via 24 maggio e viale Italia) e via Campanella



4. eccetto bus/taxi corsie bus corsie con segnaletica provvisoria in viale Italia tra via Persio e via Campanella



Informazioni sulla sosta



1. 15-16-17-18-19-20 MARZO 2018 tutti i possessori di pass residenti B,C,D possono sostare in tutte le zone a tariffazione ove non presenti specifici divieti indipendentemente dalla lettera;



2. Piazza Chiodo sosta riservata residenti pass B,C,D dalle ore 7,00 del 16/03/2018 alle ore 10,00 del 20/03/2018



Parcheggi serviti da Navetta gratuito nei giorni 17-18-19 marzo 2018



1. Palasport;



2. Piazza D'armi;



3. Area di fronte al centro commerciale "Le Terrazze"



Orario navetta



Sabato 17/03 8,30-02,30 frequenza 20' – dalle 20,30 alle 02,30 solo da Palasport



Domenica 18/03 9,00- 20,30 frequenza 20'



Lunedì 19/03 9,00-20,30 frequenza 20'



Potenziamento con frequenza 10’ nelle fasce 12,30-15,30 e 16,30-19,30



12/03/2018 12:13:16