Otto nuovi positivi in provincia, otto persone in Terapia intensiva

La Spezia - Cinquantuno nuovi positivi su 3.024 tamponi eseguiti in tutta la regione. Nello Spezzino sono 8 le persone risultate positive, 4 da contatto di caso confermato e altrettanti in base alle attività di screeningi, per un totale di 1.098 positivi in tutta la provincia. A livello regionale al momento risultano 3.193 i positivi. A Genova il numero totale è salito a 1.134. Sono questi alcuni dei dati trasmessi da Alisa al Ministero della Salute nel tracciamento del coronavirus.

Tornando allo Spezzino le persone ricoverate in ospedale sono 62 e otto risultano in Terapia intensiva.In tutta la regione sono 165 i ricoveri, 22 dei quali in Terapia intensiva. Il numero delle vittime sale a 1.604. Alle schede decessi si aggiunge quella di 56enne mancato il 25 settembre all'Ospedale Galliera di Genova.

Il numero delle sorveglianze attive alla Spezia rimane il più alto di tutti: sono 702, in tutta la regione sono 2.049. In Asl 1 sono 408, in Asl 2 451, in Asl 3 534, in Asl 4 154.

Redazione

30/09/2020 17:16:31