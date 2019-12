- Rapidi sviluppi per la vicenda degli atti vandalici messi a segno stanotte a danno del villaggio natalizio del Palco della musica, ai Giardini pubblici della Spezia, e di alcuni privati di Via Veneto. Risultato più evidente della scorribanda è stato lo 'scippo' di un orso polare dall'allestimento curato dal Comune. L'animale è stato poi abbandonato sotto i portici di Via Chiodo. In mattinata l'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei ha reso noto un video, catturato dall'occhio delle telecamere di sorveglianza, che mostra alcune fasi dell'accaduto, in particolare un gruppetto di giovani che porta via il pupazzo. E mentre scorrono le immagini (a fine articolo), Medusei non risparmia un duro commento dell'accaduto, proponendo i lavori socialmente utili per i protagonisti del raid, alcuni dei quali compaiono nel video, seppur con i volti nascosti da dei 'fumetti' evidentemente inseriti dall'assessore. "Se per loro questo è divertimento - ha scritto Medusei su Facebook -. Immancabile, come al carnevale o come in passato, vedi panchina danneggiata in piazza Beverini o il divano nella fontana (e altri episodi) qualche imbecillotto che si diverte così. Da due anni non si tollerano vandalismi od atteggiamenti irrispettosi verso la nostra città. Stiamo cercando di analizzare le immagini di via Veneto dove hanno tagliato (lo stesso gruppetto?) delle luci di alcuni commercianti. Vergognatevi! Pagare i danni e lavori socialmente utili!".