La Spezia - Via Veneto all'incrocio con Via Antoniana è chiusa ai pedoni. Questa mattina infatti ha destato non poca preoccupazione una crepa, presente da anni sul muraglione dell'ospedale Sant'Andrea, le abbondanti piogge di queste ore però potrebbero aver contribuito. In passato era già stato eseguito un intervento sulla spaccatura, con il passare del tempo pare però che la vena si sia mossa nuovamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia municipale. I pompieri hanno verificato il possibile movimento e messa in sicurezza l'area.



Alle 12 circa quel tratto di marciapiedi risultava ancora inibito ai pedoni. Per gli eventuali e futuri interventi sarà competenza del Comune della Spezia per quel che concerne la parte riguardante la strada e dell'Asl5 per quanto riguarda la parte interna del nosocomio. E per i pedoni che dovevano transitare su Via Veneto si è rivelata un po' più complicata del previsto. A poche centinaia di metri era presente un cantiere.

REDAZIONE

12/03/2018 12:12:47