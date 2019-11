La Spezia - Asl 5 comunica che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che il sindacato professionale Sanità Human ha proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore della Sanità Pubblica – Privata – Terzo Settore – Rsa –Ra – Aziende dei Servizi alla Persona dei vari Comuni Italiani – I.R.C.C.S. per la giornata del 19 novembre 2019. Lo sciopero riguarda il personale Oss (operatore socio sanitario), gli infermieri generici e puericultrici, ASA – OSA – Ausiliari – Ota, ivi inclusi i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale. L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione. Si avverte, pertanto, l’utenza che nei servizi non essenziali si potranno verificare eventuali disservizi.

