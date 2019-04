La Spezia - Per l'avvocato della difesa Francesco Ruggiero è da scarcerare. Intanto l'udienza del riesame è fissata per lunedì 8 aprile a Genova a seguito del ricorso presentato proprio dalla difesa dell'unico indagato, per omicidio premeditato, per la morte di Enzo D'Aprile ristoratore di Cadimare freddato in Piazzale Ferro lo scorso 11 marzo. Francesco Ruggiero dopo aver esploso i colpi e riconsegnato l'auto ad un autonoleggio si è costituito dai carabinieri. Il fatto che si sia consegnato alle forze dell'ordine è per la difesa un elemento chiave che getta le basi per la scarcerazione.

02/04/2019 19:30:43