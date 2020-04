Oggi nessun vittima del Covid 19, non succedeva da settimane

La Spezia - Nessuna vittima tra le 14 di mercoledì 8 aprile e la stessa ora di giovedì 9 aprile. Per la prima volta da parecchie settimane non ci sono vittime nello spezzino tra i pazienti Covid positivi. Ne dà notizia la direzione sanitaria e la direzione medica nel suo consueto aggiornamento. Una nota lieta che non deve ingannare, perché i ricoverati rimangono molte decine e tra di loro ci sono anche pazienti gravi che hanno necessità del trattamento in terapia intensiva.

Oggi è tuttavia pervenuto il risultato positivo di un tampone eseguito su una donna di 82 anni ricoverata in Pneumologia all'ospedale San Bartolomeo e residente a Sarzana, deceduta il 7 aprile scorso.

REDAZIONE

09/04/2020 15:00:09