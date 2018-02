La Spezia - La notte serena ha determinato un ulteriore calo termico sull'intera regione comportando ovunque temperature minime negative, comprese tra -4°C e 0°C lungo la costa e con diffusi valori inferiori a -10°C nell'interno. L'attenuazione della ventilazione ha lievemente mitigato le condizioni di disagio per freddo. A una mattinata soleggiata segue un pomeriggio caratterizzato da un aumento della nuvolosità a partire dal Ponente. Non si escludono locali isolate spolverate nevose, in particolare sull'estremo Ponente. Venti settentrionali tra deboli e moderati. Mare poco mosso a Levante, mosso a Ponente, in calo. Temperature massime stazionarie, in prevalenza negative nell'interno, poco sopra lo 0° sulla costa.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK