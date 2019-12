La Spezia - Sono trascorsi nove anni dalla tragica notte di mercoledì 9 dicembre 2010, quando Maria Teresa Marcocci, sovrintendente della Polizia stradale di Brugnato, trovò la morte a causa del crollo di un albero lungo la strada della Ripa. Erano le tre passate della notte, e l'agente era impegnata con i rilievi fotografici in seguito a un incidente. Il conducente della vettura finita fuori strada sembrava poter essere in stato di ebbrezza e il collega di Teresa stava effettuando l'alcol test, mentre lei si trovava a breve distanza. Un'acacia si staccò improvvisamente dal versante martoriato dal maltempo, abbattendosi sulla stimata sovrintendente, che era insieme ad alcuni vigili del fuoco, miracolosamente illesi. L'albero avrebbe dovuto essere rimosso, al pari di tanti altri, come segnalato nell'aprile del 2009 dalla Forestale. La Marcocci, soccorsa tempestivamente, si spense al Pronto soccorso della Spezia a poche ore dall'incidente. Aveva 42 anni ed era figlia di un agente di polizia con oltre quarant'anni di servizio. Nel corso della cerimonia di apertura della galleria che protegge il primo tratto della Ripa al termine dei lavori del primo lotto, su richiesta dei familiari, è stato deposto un mazzo di fiori in memoria della poliziotta scomparsa.

