La Spezia - Alle 5 è passata in arancione l’allerta sulla zona C (da Portofino a Luni, Spezzino interamente incluso) come previsto dall’aggiornamento effettuato nella tarda serata di ieri. Ed è proprio a Levante, nelle zone interne, sulle Cinque Terre e nel mare antistante il capoluogo che si sono riversate le maggiori precipitazioni, tuttavia con un attenuazione tra le 6 e le 7.. Sul versante toscano del Magra, 95 millimetri a Parana (86 in tre ore, rovescio da 22.4 millimetri in 15 minuti), 72 a Bosco di Rossano, 68 a Rocca Sigillina. Nello Spezzino 60 millimetri (30 in un’ora ) a Brugnato, 51 a Sesta Godano. Le precipitazioni hanno provocato i primi innalzamenti dei livelli di Vara e Magra, che comunque al momento risultano sotto il livello di guardia. In provincia di Genova 20.6 millimetri ad Amborzasco (comune di Santo Stefano d’Aveto).

Da segnalare anche l’intensità del vento da Sud Ovest con raffiche che hanno toccato alla Spezia città i 112.7 km/h alle 3.40 e i 166 alle 3 a Casoni di Suvero.

Notte nel complesso tranquilla nello Spezzino: i vigili del fuoco hanno effettuato sostanzialmente interventi routine. Si segnalano la rimozione di un lampione e di una pianta caduti sulla sede stradale, rispettivamente a Deiva e Carrodano. Il Comune di Riccò ha rimosso un albero caduto nel parco comunale (foto).

Nell'immagine la cartina con la distribuzione delle precipitazioni nelle ultime sei ore e lo scatto radar delle 4.50.

REDAZIONE

05/11/2019 06:42:03