La Spezia - Aveva le cuffie non sentiva il campanello e il telefono. Preoccupati, parenti e conoscenti hanno chiamato i soccorsi che in un lampo hanno raggiunto la centralissima Via Veneto per verificare cosa stesse accadendo. Erano le 18 circa Quando i pompieri e l'ambulanza sono piombati sul posto hanno trovato un'anziana signora, tranquillissima e in perfetta salute. Appurato che non era in corso alcuna emergenza la donna ha spiegato che... aveva le cuffiette e quindi non ha sentito nulla.

C.ALF

18/12/2018 19:35:47