La Spezia - Una fuga di gas in un palazzo, qualche noia per il maltempo e un intervento per un cavo dell'alta tensione che ha sfiammato in mezzo alla strada. Decine di interventi per i vigili del fuoco chiamati in tutta la provincia nel primo giorno di febbraio.

A destare particolare attenzione è stata una fuga di gas a Valdellora dove un condomino ha avvertito un odore fastidioso. Sul posto sono giunti i pompieri e Acam per riportare la situazione alla normalità.

Nel corso della giornata i distaccamenti sono partiti alla volta di Santo Stefano per un principio di incendio di una canna fumaria di un'abitazione all'interno del borgo e per un palo pericolante, che ha sfiammato, nella zona di Valeriano.

Le raffiche di vento invece in Via Crispi hanno spostato alcune tegole.

REDAZIONE

01/02/2018 20:06:11