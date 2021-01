Non entra a scuola per una lite con i genitori. La trovano i carabinieri

La Spezia - La figlia non si è presentata a scuola ed è scattato l'allarme per ritrovarla. Momenti di apprensione per una famiglia spezzina che ieri è stata avvertita dall'istituto scolastico per la mancanza della ragazza in classe.

I genitori, temendo il peggio, hanno immediatamente chiamato i carabinieri che si sono messi sulle tracce dell'adolescente. Poco più tardi i militari l'hanno trovata per le vie del centro città.

La giovanissima si era allontanata a seguito di una lite per l'utilizzo del cellulare.

"Sono bastate poche domande ed è arrivata la conferma del fatto che si trattasse proprio di lei, l’ha subito riaccompagnata a casa - si legge in una nota dell'Arma -. Il motivo pare sia riconducibile ad un gesto di protesta per una discussione sull’uso del telefono cellulare. A parte il tanto comprensibile spavento dei genitori, per fortuna tutto si è risolto per il meglio in poco tempo, grazie anche al funzionamento del sistema di verifica sulle presenze della scuola ed al tempestivo allarme".





Redazione

09/01/2021 13:08:07