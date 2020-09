Nessuno si è aggravato nelle ultime 24 ore ma ci sono altri ventisei positivi

La Spezia - Ventisei nuovi Covid positivi dei 64 registrati nelle ultime ventiquattro ore, rigurdano lo Spezzino. Secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero della Sanità 13 di questi sono contatti di casi confermati (il cosiddetto cluster), uno ha raggiunto l'ospedale San Bartolomeo, due riguardano altrettanti rientri da viaggi e gli altri dieci provengono dall'attività di screening. Il dettaglio dei nuovi positivi si completa oggi con 5 casi in Asl1, 7 in Asl2, 26 in Asl3, sempre ricordando che che la specificazione della Asl sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. Non si registrano decessi in nessuna Asl dopo i casi ripetuti degli ultimi giorni nello Spezzino che avevano portato il complessivo di decessi Covid a 150.



I casi, provincia per provincia, vedono sempre Genova con 949 il territorio più colpito, con Imperia che supera quota 100 (102 per la precisione), Savona che oltrepassa il muro dei 200 (201), mentre La Spezia sale a quota 452. Completa il computo del 1951 casi attualmente registrati, la quota dei residenti fuori Regione/Estero (87) e 160 che sono in fase di verifica. Venendo agli ospedalizzati, su scala ligure i letti Covid sono 96, 19 in più di ieri, cui vanno aggiunti undici terapie intensive. E purtroppo Asl5 è sempre "in testa" con ben 64 posti letto del San Bartolomeo dedicati ai positivi al nuovo coronavirus, con sei persone in rianimazione.

Sale anche il numero dei tamponi effettuati: soltanto nell'ultimo giorno se contano 2.582 sempre su scala regionale. Infine le sorveglianze attive: 105 in Asl1, 218 in Asl2, 686 in Asl3, 139 in Asl4, 594 in Asl5.

Redazione

08/09/2020 17:03:21