Nessun nuovo caso al Sant'Andrea, negativo il secondo consigliere

- Cinque ricoverati in Rianimazione, dunque in condizioni di salute quantomeno complicate, e sette negli altri reparti del Sant'Andrea. E' questo il bollettino odierno della Asl 5, dove il numero di casi di coronavirus è dunque stazionario rispetto a ieri. Una mancata crescita dei contagi che potrebbe essere smentita nelle prossime ore, quando saranno disponibili gli esiti delle analisi sui tamponi prelevati nella giornata di ieri.Pochi minuti fa è stato comunicato che il consigliere comunale (leggi qui ) che attendeva le risultanze delle analisi non è stato contagiato dal coronavirus: una notizia che i medici in qualche modo si aspettavano visto il repentino miglioramento dopo le cure e viste le lastre ai polmoni, che non evidenziavano la patina propria del Covid-19, che impedisce l'ossigenazione degli organi.Altra buona notizia di giornata è che il primo paziente spezzino affetto da coronavirus è stato dimesso nella mattinata di oggi.Il mancato aumento del numero delle persone contagiate non deve in alcun modo far calare l'attenzione per il rispetto delle norme imposte dal governo. Gli esperti e le statistiche dicono che l'emergenza sarà ancora lunga.