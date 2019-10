La Spezia - I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia della Spezia, nella notte, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di danneggiamento aggravato di autovettura un 32enne di origini romene, già noto alle forze dell'ordine.

Una chiamata al 112 da parte di un privato cittadino ha segnalato un danneggiamento in corso di un'auto parcheggiata nella zona Favaro e ha permesso il repentino intervento della gazzella dei Carabinieri che trovavano l'uomo sull'auto, mentre tentava di sradicare la portiera posteriore destra.

Il danneggiamento eseguito mediante l'utilizzo di una falce, ha comportato il distacco delle targhe, dei tergicristalli e degli specchietti retrovisori. L'auto è della ex compagna dell'uomo. La determinazione dei militari ha permesso che al loro arrivo, l'uomo in stato di agitazione, non opponesse resistenza e si consegnasse.

La falce è stata sequestrata. L'uomo che oggi sarà giudicato con rito direttissimo, dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

REDAZIONE

12/10/2019 11:49:32