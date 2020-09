Muore un'anziana, positivi a quota 1.070

La Spezia - Salgono a 1.594 i pazienti positivi al coronavirus deceduti in Liguria dall'inizio della pandemia. Questo per via del decesso di una donna di 81 anni ricoverata ad Albenga e di una di 98 ricoverata al San Bartolomeo di Sarzana. Diventano quindi 164 i decessi di pazienti Covid positivi in Asl5. E sono 108 i nuovi positivi in Liguria, su 3.766 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (291.936 da inizio pandemia): di questi 24 sono stati riscontrati in Asl5 (15 contatti di casi confermati, 9 da attività di screening), 63 in Asl3, 17 in Asl 1 e 4 in Asl2. La specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. I guariti delle ultime 24 ore sono 35 (totale 8.229). I positivi in provincia della Spezia salgono a quota 1.070 (+21). A Genova a provincia sono 1.204, nel Savonese 198, nell'Imperiese 159. Si arriva a un totale di 2.946 aggiungendo 98 residenti fuori Regione e 217 in fase di verifica.

I ricoverati positivi al Covid in Liguria sono 167 (+2), con 18 terapie intensive. Al San Bartolomeo, ospedale deputato ai casi di positività al coronavirus, i pazienti ricoverati Covid positivi sono 79 (-2), di cui 8, come ieri, in terapia intensiva. Sono poi 1.426 (+61) i liguri in isolamento domiciliare e 2.196 (+80) quelli in sorveglianza attiva, di cui 772 (-5) nel recinto Asl5. Dati forniti da Alisa.

REDAZIONE

23/09/2020 17:22:09