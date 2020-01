La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte di Giorgio Moretti, all'età di 62 anni, fisioterapista. A darne il triste annuncio la famiglia, gli amici e i parenti tutti. Le esequie si terranno domani mattina alle 10.30 in forma civile alla camera mortuaria del Sant'Andrea della Spezia.

