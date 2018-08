La Spezia - Lutto nel clero diocesano. Ieri sera è deceduto don Giancarlo Furno, già Parroco di San Benedetto e San Lazzaro. Era nato alla Spezia il 19 maggio 1931 ed era stato ordinato sacerdote da Mons. Giuseppe Stella il 14 gennaio 1962. Subito dopo l’ordinazione fu Vicario parrocchiale di N. S. della Scorza, alla Spezia; dal 1963 al 1971 fu Parroco di Mèzzema; nel 1971 fu trasferito a San Benedetto, ove rimase fino al 1998; negli anni 1978-1980 fu anche Amministratore parrocchiale di Quaratica. Dal 1971 al 2000 fu Delegato diocesano per l’Ecumenismo ed il dialogo. Dal 1998 e fino all’anno 2003 fu Parroco della Parrocchia di San Lazzaro; da quell’anno in poi fu Collaboratore della Parrocchia di S. Maria Assunta, alla Spezia. Ricoverato nella Clinica Alma Mater e poi all’Ospedale della Spezia, vi è deceduto ieri sera. Le esequie presiedute dal Vescovo saranno celebrate nella Chiesa di S. Maria Assunta, alla Spezia, lunedì 20 agosto alle ore 10.30.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK