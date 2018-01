La Spezia - Sono risultati positivi alla meningite da meningococco gli esami effettuati a seguito del decesso del bambino di 5 anni avvenuto questa mattina all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Lo rende noto un comunicato ufficiale della Regione Liguria in cui vengono ricostruiti i tragici momenti dove ha poi trovato la morte un bimbo di appena 5 anni.

Il piccolo, residente nel Comune della Spezia, è arrivato con i genitori questa mattina poco dopo le 6.30 al Pronto Soccorso in gravissime condizioni, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Il bambino è stato quindi ricoverato in rianimazione per sospetta sepsi batterica. Nel frattempo è stato contattato il centro di riferimento dell’Istituto Gaslini per un eventuale trasporto in elisoccorso, ma le condizioni del bambino sono precipitate. Il bambino è deceduto a seguito di un arresto cardio-circolatorio: le manovre rianimatorie, praticate per oltre un’ora, non hanno avuto esito.

La profilassi. La S.C. di Igiene e Sanità pubblica di concerto con la S.C. Malattie infettive di Asl5 hanno già predisposto le procedure standard come da protocollo regionale per la gestione dei casi di sepsi meningococcica. Nel primo pomeriggio i direttori delle due strutture complesse si recheranno presso il plesso scolastico comprensivo della scuola materna frequentata dal bambino per fornire tutte le informazioni ai genitori dei bambini e procedere con la profilassi antibiotica ai soggetti individuati come contatti stretti. Le procedure previste dal protocollo regionale sono regolarmente in corso di applicazione.

Alisa costituisce una commissione di verifica. A seguito del decesso del bambino di 5 anni avvenuto questa mattina presso l’ospedale Sant’Andrea della Spezia, Alisa ha provveduto a costituire una Commissione di verifica incaricata degli approfondimenti e delle valutazioni necessarie. La Commissione è composta da: Claudio Viscoli, direttore S.C. Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, Elio Castagnola, direttore S.C. Malattie infettive dell’Istituto Giannina Gaslini, Roberto Carloni, direttore S.C. Prevenzione (Alisa), Lorenzo Bistolfi, direttore S.C. Cure Primarie (Alisa), Francesco Bermano S.C. 118 Ospedale Policlinico San Martino.

REDAZIONE

18/01/2018 13:43:08