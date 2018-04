La Spezia - Un lutto profondo ha colpito il commercio spezzino. E' mancato Vincenzo Coppola, corriere per la ditta Bartolini, conosciutissimo tra i commercianti del centro storico.

La notizia, da molti amici e conoscenti, è stata appresa dalle pagine del social network facebook dalla pagina del figlio che lo ha salutato con un semplice "Ciao papà riposa in pace".

Profondo il lutto espresso da quanti lo hanno conosciuto per il suo lavoro. Era una persona seria, dedita al suo lavoro, aveva una parola gentile per tutte le persone che frequentava ogni giorno.

Un viso amico che i commercianti spezzini avevano imparato a conoscere. Il direttivo comitato "La Spezia vivi il centro" con centinaia di attività aderenti ha commentato: "Se n'è andato il nostro Vincè, Vincenzino. Non potremmo essere più tristi. Lo salutiamo con affetto e lo ricorderemo sempre. Le nostre più sentite condoglianze arrivino alla famiglia, noi non abbiamo perso un corriere, ma un amico".



Sempre dai social la storica commerciante di Via Prione Monica Aldiccioni ha commentato con incredulità il triste fatto: "E no Vincenzo non puoi andartene così. È fra le lacrime che scrivo di te il mio corriere di fiducia il mio “Vincenzino sette bellezze” sempre di fretta tutto agitato, ora ti sei fermato, il tuo cuore si è fermato nel tuo giorno di riposo. Adesso Vincenzo io con chi scherzo alle consegne di Bartolini? Non ti vedrò più in ogni angolo della città a scaricare il furgone rosso instancabile padre di famiglia mi mancherai Vincenzo mi mancherai tantissimo lo so già e mancherai a tutti i commercianti del centro ai quali hai sempre donato in consegna una battuta, uno scherzo, un sorriso . Caro Vincenzo ti ricorderò per sempre il mio corriere partenopeo sempre sorridente e instancabile. Ciao Vincenzino mio".



C.A.

14/04/2018 21:29:16