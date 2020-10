Muore Irio Lorè, il ricordo

La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte di Irio Lorè. A ricordarlo il consigliere regionale del Partito democratico Davide Natale che scrive: "Con Irio perdo un punto di riferimento. Irio è stato un esempio di rettitudine morale e di impegno civile. L’ho conosciuto quando era ancora in servizio al Comando di Polizia Municipale e capii subito lo spessore dell’uomo e del Commissario. Ho approfondito la sua conoscenza durante il mio impegno politico. Prima al Partito, trovando in lui un attento collaboratore e soprattutto un attento consigliere, e poi in Amministrazione, era sempre Irio a segnalarmi le cose che non funzionavano e a suggerirmi, con il suo stile, soluzioni possibili. E poi il suo impegno nel Circolo dove emergeva sempre la sua capacità di trovare soluzioni condivise. Fino all’ultimo ho sentito il suo sostegno. Anche alla vigilia di questa campagna elettorale quando, recandosi al circolo, aveva voluto dimostrare la sua vicinanza. Irio amava la sua splendida famiglia. Quando ne parlava si illuminavano gli occhi. Irio non lo dimenticheremo mai. Il suo esempio e la sua generosità camminerà sulle nostre gambe e saranno custodite nel nostro cuore".

Redazione

15/10/2020 10:05:34