La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte di Gaetano D'Auria scomparso ieri all'età di 59 anni. D'Auria ha lottato fino all'ultimo contro con un male che lo ha sopraffatto nonostante la sua tenacia. A darne la triste notizia sono stati i figli Davide, Daniele, la moglie Marika e la nipote Rachele.

Molto legato alla Marina militare, Gaetano D'Auria ha dedicato la sua esistenza alla vetreria Gildo della Spezia di cui era titolare.

Profondo il ricordo di un dipendente che lo ha paragonato a un secondo padre: "Ti voglio ricordare col sorriso, anzi, ti voglio ricordare nelle nostre litigate e ti chiederai perché, vero?Perché non erano litigate fra datore di lavoro e dipendente ma era fra padre e figlio. Nella tua famiglia tutti mi hanno sempre trattato come uno di loro. Voglio ringraziarti, anzi, lo voglio urlare perché so che mi sentirai. Grazie di avermi reso migliore, di avermi fatto cresce ma soprattutto grazie di avermi preso ragazzo è fatto diventare uomo. Ci hai lasciato con il sorriso come tu sapevi fare. Adesso guardaci da lassù e tienci per mano nei momenti meno felici ma stringici ancora più forte in quelli belli. Buon viaggio al mio papà acquisito".



I funerali si terranno domani nella chiesa di San Francesco a Fossitermi alle 14 ed è stato richiesto dalla famiglia che non vengano donati fiori ma opere di bene in favore dell'associazione onlus "Cicogna Sprint" ai recapiti:Banca Prossima di Intesa San Paolo Genova iban IT39W0335901600100000158479.

C.ALF

03/10/2018 21:50:21