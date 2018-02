La Spezia - E' morto a 87 anni lo storico documentarista Folco Quilici. Nel 2011 passò dalla Spezia per la Festa della Marinera e intervistato da Matteo Canile disse: "Mi sembra estremamente importante una festa come questa e non dev'essere un caso isolato. Chiaro, siamo ai primi sviluppi ma dalla prima alla seconda manifestazione vedo già un bel salto. Dico che anche le altre città marinare italiane dovrebbero partecipare". Quilici cominciò a lavorare come documentarista a metà degli anni '50. Attività che lo portò a conquistare premi speciali nelle rassegne internazionali e di settori del calibro del Festival del Cinema di Venezia, di Berlino, di Taormina i David di Donatello e il festival. Folco Quilici, pietra miliare del cinema, fotografo e scrittore, ha saputo raccontare tutto il mondo attraverso il mare e la sua natura. CDS vi ripropone l'intervista raccolta da Matteo Cantile nel corso della Festa della Marineria nel 2011.

