Muore 88enne ricoverato a Sarzana, i positivi in provincia salgono a 251

La Spezia - Torna purtroppo a muoversi il numero dei pazienti positivi al coronavirus deceduti in Asl5. La vittima è un 88enne residente alla Spezia deceduto ieri nel reparto di geriatria del San Bartolomeo di Sarzana. Si tratta della 144ma vittima spezzina (1.571 le vittime in Liguria), non se ne registravano da fine luglio. Crescono ancora i positivi in Liguria e il nostro territorio, che contribuisce per oltre la metà ai nuovi contagiati dal coronavirus. Sui 47 positivi delle ultime ventiquattr'ore, infatti, 27 sono cosa di Asl5. Si tratta di 12 contatti di caso, 5 accessi ospedalieri e 10 scoperti tramite attività di screening. In totale in Liguria i positivi sono attualmente 1.636: 31 in più di ieri, visto che i 47 nuovi contagiati sono contrappuntati a 16 guariti con doppio test negativo consecutivo (ammontano a 7.810 i guariti totali in Liguria da inizio pandemia). Scendendo nel dettaglio provinciale, salgono da 228 a 251 i positivi in provincia della Spezia. Così nelle altre province: Genova 881, Savona 198, Imperia 83.



Sono 42 i ricoverati col Covid-19 sul territorio regionale, 2 in meno rispetto a ieri. Ma in Terapia intensiva ce n'è uno in più: da 5 a 6. In Asl5 i ricoverati calano da 25 a 23, costante il numero di quelli in TI (4), che assieme ai 2 del San Martino esauriscono il computo regionale. Sono poi 563 (+47) i liguri in isolamento domiciliare e 1.611 (ieri erano 1.482) quelli in sorveglianza attiva, di cui 637 (+96) in Asl 5. 241.801 (+2.678) i tamponi eseguiti in Liguria da inizio pandemia.

REDAZIONE

02/09/2020 17:51:21