Movida: per due mesi si chiude all'una e niente alcol da asporto

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che rientra nelle “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica nazionale da Covid 19” che regolamenta l’orario di chiusura dei locali e la vendita di alcolici nei fine settimana. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del verificarsi di alcuni gravi episodi di vandalismo, di eccessivo assembramento, di uso scorretto delle mascherine nelle ore serali e notturne del week end; il tutto aggravato da un consumo eccessivo di alcol. Comportamenti che potrebbero vanificare gli sforzi compiuti fino ad oggi e che mettono a serio rischio la salute e l’incolumità dei molti cittadini che invece sono rispettosi delle regole. Il testo del provvedimento del sindaco è stato condiviso con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini.





Cosa prevede il provvedimento



Nelle serate del venerdì e del sabato, a far data da sabato 6 giugno e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da Covid19, fissata al 31 luglio nell’ambito territoriale così delimitato: via Aldo Ferrari, Via Fiume, piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola



- dalle ore 21,00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro. E’ ammessa la somministrazione di bevande alcoliche all’interno degli esercizi a ciò autorizzati, comprese le aree pertinenziali abilitate e attrezzate.



- la chiusura alle ore 21,00 di tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita alimentari,



- la chiusura dalle ore 1,00 di tutti gli esercizi commerciali, anche con distributori automatici, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Redazione

04/06/2020 13:29:38