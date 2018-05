La Spezia - Sarebbe il cedimento di una braga la causa della morte di Zekic Dragan, l'operaio croato di 56 anni deceduto questo pomeriggio nel piazzale del cantiere della Gruppo Antonini. L'uomo, residente in provincia di Treviso e dipendente della ditta Ingemar, stava transitando nelle vicinanze di una gru che stava movimentando una pesante lastra di cemento quando la cinghia, nel punto di maggior attrito con lo spigolo del peso, avrebbe ceduto di schianto, non lasciando alcuno scampo al lavoratore.



Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, che hanno raggiunto il cantiere di Muggiano in cui si è verificato l'incidente con i loro rappresentanti, hanno indetto uno sciopero generale di 8 ore alla Spezia per la giornata di mercoledì: coinvolte tutte le categorie di lavoratori, tranne quelli del pubblico impiego, per i quali non sussistono i tempi minimi necessari per l'indizione della protesta. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 12 sotto la prefettura della Spezia.

TH.D.L. - C.A.

14/05/2018 18:14:50