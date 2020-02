La Spezia - Questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato il molestatore seriale che da qualche tempo insidia le donne del capoluogo. Si tratta di un cittadino tunisino per il quale è stata appena data esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere. Seguiranno approfondimenti nel corso della giornata.

Manette ai polsi per il soggetto che da tempo imperversava in città.

