La Spezia - Pomeriggio agitato per un diciassettenne fermato per due volte nel giro di un'ora dalla Polizia Locale della Spezia che alla fine lo ha denunciato alla Procura del Tribunale dei Minori per danneggiamento aggravato. Il ragazzo, residente in città e regolare sul territorio nazionale e già noto al Comando di via Lamarmora per una rapina estiva in piazza Verdi, era stato identificato in una prima occasione nella Scalinata Bastia nel corso di un controllo per assembramenti rumorosi e disturbanti.

Gli stessi agenti circa un'ora dopo lo hanno ritrovato in via XX Settembre mentre stava rigando un'Audi in sosta che ha ulteriormente danneggiato iniziando a saltarle sul cofano senza alcun motivo. Condotto in caserma è stato poi denunciato mentre i genitori e il proprietario del veicolo sono stati informati.



REDAZIONE

16/10/2019 19:57:11