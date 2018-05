La Spezia - Nel febbraio 2016 era finito in carcere per un nutrito carnet di reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, con l'aggravante di una serie di minacce di morte nei confronti del figlio minorenne di un operatore della Polizia di Stato. Ieri, per il cittadino marocchino protagonista di queste vicende, è stato al centro dell'udienza di convalida dedicata al suo arresto in flagranza. Risultato? E' stato disposto l'accompagnamento forzato del rapinatore in Marocco.



Così, senza perdere tempo, accompagnato da tre agenti specializzati nei servizi di scorta internazionale, il rapinatore si è imbarcato su un volo a Bologna con direzione Casablanca, dove è atterrato nel pomeriggio. Previsto nella giornata di oggi il rientro dei poliziotti. Da segnalare, sempre in tema di rimpatri, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera di una donna nigeriana di 46 anni alla quale non è stato rinnovato il permesso di soggiorno.



REDAZIONE

19/05/2018 17:36:10