La Spezia - Sequestro amministrativo di un distributore di carburante nella zona di Migliarina. Questa mattina il personale del reparto di Polizia Amministrativa della Polizia locale ha dato esecuzione al provvedimento.

"L'intervento degli uomini del comando di via La Marmora - si legge in una nota della Municipale - si è reso necessario non avendo il gestore dell'impianto ottemperato a ordinanza a suo tempo emessa dall'amministrazione comunale che disponeva: la cessazione dell' attività per incompatibilità di carattere viabilistico essendo l'ubicazione dell' impianto prossima a intersezione tra due strade di scorrimento veloce creando conseguenti rischi di intralcio ed insidia alla circolazione veicolare".

"Il provvedimento, non recente, è stato oggetto di reiterate impugnative dinnanzi agli organi giurisdizionali amministrativi che nelle diverse sedi non hanno accolto le ragioni della società proprietaria dell' impianto, avente sede nel Trentino Alto Adige - prosegue la nota -. A seguito della definitiva pronuncia del Consiglio di Stato l'ordinanza comunale è divenuta esecutiva e a fronte della riapertura dell' impianto nei giorni scorsi il gestore avendo violato il disposto della Legge Regionale che disciplina gli impianti di carburante è stato sanzionato con verbale di contestazione pari a 1600 euro per l'esercizio di attività a tal punto priva di autorizzazione. Come previsto dalla legge stessa a tale sanzione ha conseguito il sequestro dell'impianto, compreso il carburante ivi giacente cui ha provveduto la Polizia Locale supportata nel caso dai vigili del fuoco e personale tecnico comunale".





21/01/2020 13:52:48