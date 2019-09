La Spezia - Un malore improvviso e la Spezia perde una persona buona, molto conosciuta e benvoluta in città. D'altra parte era impossibile non notare Michele Righetti, una figura imponente che torreggiava sopra il resto dei passanti con la sua statura che sfiorava i due metri di altezza. Chi è andato oltre le apparenze, ha avuto in questi anni la fortuna di conoscere un uomo gentile, sempre pronto a stare in compagnia, e un professionista molto stimato. Questa mattina la moglie Federica ha dovuto dare la triste notizia della sua scomparsa, uno choc per tutti.

Righetti aveva compiuto 53 anni un mese fa, festeggiando come sempre con sua madre, nata lo stesso giorno e lo stesso mese. Il padre invece se n'era andato due anni fa, erano originari della Val di Vara. In molti lo ricordano al lavoro nella divisa di ausiliario del traffico oppure con la sciarpa al collo mentre si incamminava verso la Curva Ferrovia per tifare il suo Spezia. In passato era stato addetto alla sicurezza del Casinò di Levanto. La vita notturna è stata la sua vita, vissuta anche e soprattutto come fotografo di eventi con la sua "Starlight foto event": sport, dj set, concerti e feste popolari erano finite nel suo obiettivo. Suoi gli shooting ufficiali di La Spezia Comics and Games. Due anni fa aveva anche subito un'operazione a un occhio, ma era sempre tornato a scattare. Ultimamente collaborava con la New Generation Sound.

Dal primo pomeriggio all'obitorio dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia è iniziato il triste via vai degli amici, che si sono ritrovati nel dolore di una perdita inattesa. Il funerale si terrà mercoledì 11 settembre alle 15 a Bracelli con partenza alle 14 dall'obitorio.

09/09/2019 18:14:08