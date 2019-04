La Spezia - Ha smesso di combattere questa mattina il 34enne Mattia Santucci che da circa un anno lottava contro una rara forma di tumore cerebrale. Una malattia che con il supporto costante della sua famiglia ha affrontato con ogni mezzo e tutte le energie possibili, circondandosi fino all'ultimo degli amici di sempre e delle passioni che hanno scandito la sua vita anche dopo la terribile diagnosi di dodici mesi fa.



Il giovane Mattia era molto stimato in ambito professionale e lavorava come spedizioniere alla Casasco Nardi Spa. La notizia della sua morte, che tutti speravano di non dover mai apprendere, stamani ha colpito le persone a lui più care, i colleghi di lavoro e tutti coloro che in questo tempo non gli avevano mai fatto mancare affetto e sostegno.



L'ultimo saluto a Santucci si terrà venerdì mattina alle 11.00 presso la chiesa di Bragarina alla Spezia dove si svolgerà la cerimonia funebre.

REDAZIONE

03/04/2019 17:25:47