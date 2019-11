La Spezia - Nell'ambìto dei controlli ai mercati cittadini programmati dal Comando di Polizia Locale d'intesa con l'assessore alla sicurezza urbana Medusei questa mattina alle ore 11,30 personale della Sezione Amministrativa ha proceduto a controllare un uomo di 40 anni residente fuori provincia che nel mercato di Via Prosperi poneva in vendita prodotti ortofrutticoli. Durante il controllo gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava sprovvisto di titoli autorizzativi alla vendita e per questo è stato sanzionato con 5mila euro con conseguente sequestro della merce. Nella fattispecie sono stati sequestrati circa 90 chili di mandarini, una bilancia ed un carrello. Momenti di tensione si sono registrati quando l'uomo, in un attimo di risentimento, si è messo a rovesciare la propria merce al suolo nel tentativo di eludere il controllo, questi però è stato prontamente fermato e riportato alla calma. Gli agenti che avevano intuito un eventuale reazione eccessiva dell'uomo avevano già provveduto ad isolarlo dalle persone che stavano affollando il mercato così da evitare loro pericolo.

