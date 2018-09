La Spezia - Tragedia per un camionista, residente nello Spezzino, a Castelfiorentino. L'uomo, Mohamed Sair Badr 63 anni, è stato colpito da un malore poco dopo aver finito di caricare il suo camion. Si è accasciato a terra ed è stato soccorso immediatamente ma per lui non c'è stato nulla da fare.



Il malore lo ha colpito poco prima delle 11 nel piazzale di un'azienda specializzata nell'estrazione di oli grezzi da semi e frutti oleosi e produzione di farine dalla quale doveva caricare i materiali sul suo mezzo. Il 63enne, come detto residente alla Spezia da tempo, era stato assunto da poco da una ditta di autotrasporti della zona di Collesalvetti.

Quando ha finito di caricare il camion ed è salito sull'autocisterna in molti hanno notato che l'uomo non stava per niente bene e hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che gli hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri, la Municipale e il medico legale. Anche se con tutta probabilità la morte è sopraggiunta per cause naturali è stata disposta l'autopsia sul camionista di origine egiziane.



(foto: repertorio)

20/09/2018 10:15:07