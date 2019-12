La Spezia - Non ce l'ha fatta l'automobilista colpito da malore mentre percorreva con la sua auto Via Sarzana. Nonostante le manovre rianimatorie del 118 non è stato possibile salvarlo. L'auto dell'uomo è stata notata in un angolo della strada, su Via Sarzana in prossimità della rotonda dei Boschetti, che intralciava il traffico e non coinvolta in un incidente stradale quanto precedentemente annunciato.

L'automobilista, 65enne originario della Lunigiana, sarebbe stato colto da un infarto mentre si trovava alla guida. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la Polizia municipale che sul tratto, per tutta la durata dell'intervento, ha istituito il traffico a senso unico alternato.



