Madre di 44 anni accusa un malore in casa. Nemmeno i soccorsi riescono a salvarla

La Spezia - Una tragedia senza alcuna spiegazione accettabile. Quel malore non aveva dato alcun segnale, nessuna avvisaglia. Nadia Pistone se n'è andata all'improvviso, a soli 44 anni, mentre si trovava a casa con la famiglia. Da un momento all'altro, nel corso della serata di ieri, ha manifestato di non sentirsi bene e nel giro di pochi minuti la situazione è apparsa disperata.



Inutile l'intervento dei soccorsi, chiamati dal marito Alessandro Cananzi, conosciuto in città per essere il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana nuoto. Nadia, che lavorava nel mondo della ristorazione, lascia anche due figli ancora minorenni.



"Vederti morire fra le mie braccia è un dolore troppo grande. Ti amo amore mio, ora stai serena e vivi la tua nuova vita...", ha scritto su Facebook il marito salutando per l'ultima volta la donna con la quale aveva scelto di dividere la sua vita.



Alla famiglia vanno le condoglianze della redazione.

06/08/2020 16:35:19