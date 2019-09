La Spezia - Drammatico ritrovamento oggi pomeriggio in Via Giulio della Torre. Un uomo di 79 anni è stato trovato privo di vita all'interno del suo appartamento. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa e un nipote che da qualche tempo non lo avevano più visto nè sentito.

Quando i soccorritori e i Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nell'abitazione hanno trovato l'anziano privo di vita e in avanzato stato di decomposizione.



L'intervento risale alle 17 di oggi pomeriggio e alle 19 circa la Scientifica, della Polizia di Stato, stava ultimando tutti rilievi del caso. Non sarebbe da escludere che l'uomo sia mancato per circostanze naturali e la conferma arriverà solo dopo l'esame autoptico disposto d'ufficio dal magistrato di turno. La Polizia di Stato sta conducendo tutti gli accertamenti del caso.



(foto: repertorio)

C. A.

19/09/2019 19:02:01