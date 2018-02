La Spezia - Si terranno domani i funerali di Egidio Valente. Il 66enne era molto conosciuto alla Spezia e alle Cinque terre. Valente era un comandante della Marina mercantile. Le esequie si terranno domani alle 15 al Santuario di Sant'Antonio di Gaggiola, la salma riposerà al cimitero dei Boschetti. Profondo il cordoglio di amici e parenti che non hanno chiesto fiori ma offerte al sostegno dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Nel manifesto funerario la famiglia ha espresso profondo ringraziamento al personale della Rsa Coopselios e alla dottoressa Andreina Cappelli.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK