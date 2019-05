La Spezia - Rincorreva il fratello armato di piccone in mezzo a Corso Cavour, davanti a decine di testimoni, al grido di "Ti ammazzo". E' accaduto questa mattina alle 9.30 nella centralissima via a pochi passi da un affollato mercatino del venerdì. Cosa abbia fatto scattare la discussione e l'inseguimento con il piccone è ancora da chiarire ma è certo che tra gli uomini coinvolti, due fratelli come riferito dalle forze dell'ordine, non corresse buon sangue. A seguito della lite la situazione si è complicata per uno dei due che, quando ha visto l'altro impugnare il grosso arnese, se l'è data a gambe. In preda alla rabbia è cominciato l'inseguimento per il centro e proprio davanti a un forno di Corso Cavour molti testimoni hanno udito chiaramente: "Vieni qui! Ti ammazzo!". La scena ha preoccupato molte persone ed è scattata immediatamente una segnalazione alla Polizia di Stato. Da lì a poco una volante è arrivata sul posto ha fermato i fratelli in fuga, calmandoli, riportando la situazione alla normalità.



