La Spezia - Una lieve scossa di terremoto ha interessato la provincia spezzina questa mattina. Poco prima delle 11 la terra ha tremato in bassa Val di Vara per un sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a 13 km di profondità nel territorio di Bolano, più precisamente al confine con Follo. Non si segnalano danni a cose o persone.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK