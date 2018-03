Lezioni sospese alle superiori anche domani. Nel comune capoluogo elementari e medie aperte!

La Spezia - Arriva la conferma della sospensione delle lezioni per gli istituti superiori di competenza della Provincia della Spezia mentre si attenderà ancora una decisione dei comuni relativamente alle scuole medie inferiori, oltre a scuole per l'infanzia ed asili. L'Ente in una nota precisa quanto segue: "Si comunica per la giornata di venerdì 2 marzo 2018 la sospensione delle lezioni nelle scuole della Provincia della Spezia. Si precisa che per quanto riguarda le scuole di altro ordine e grado, compete ai Sindaci di ogni Comune emettere analoga ordinanza".

La nota conclude con una raccomandazione: "Si rinnova la raccomandazione di ridurre al minimo gli spostamenti e, a tutti coloro che si mettono in viaggio, di usare massima prudenza e cautela".



Situazione in Lunigiana. In Lunigiana le scuole resteranno chiuse anche nella giornata di domani, venerdì 2 marzo. E' stato deciso dai sindaci in accordo con la Protezione Civile provinciale e regionale.

La neve che continua a cadere insistentemente e le previsioni meteo che danno allerta neve gialla anche per domani hanno convinto le autorità a tenere chiuse le scuole.

Nella notte dovrà essere affrontata la neve ma anche il ghiaccio che diventerà la vera insidia.



In Val di Magra confermata finora la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Sarzana, Luni, Ameglia e Santo Stefano.

