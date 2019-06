La Spezia - Con tutta probabilità saranno identificati a breve i due giovani che nella notte fra sabato e domenica hanno lanciato l'ormai “celebre” divano nella fontana di piazza Garibaldi alla Spezia. Entrambi infatti sono stati ripresi nitidamente dalle telecamere di sicurezza piazzate nella zona, di cui oggi l'assessore Medusei ha pubblicato un breve estratto sulla propria pagina Facebook.

“Purtroppo non era un fake od un fotomontaggio – ha commentato - ma è accaduto veramente. Il video è più lungo e abbiamo immagini nettamente migliori ma per privacy non possiamo mostrarle. Questi vincono il premio il "più furbo del mese". Ho pubblicato anche altri video in passato con la finalità di scoraggiare questi fenomeni di inciviltà. Spero che prima o poi passi la voglia di compiere questi atti di presa in giro nei confronti della nostra città, oltretutto la notte precedente alla celebrazione della festa della Repubblica che si è svolta proprio in quella piazza. La Polizia Locale sta lavorando per identificare i responsabili. Ovviamente ben venga la collaborazione dei cittadini che hanno visto l'episodio”. Medusei ha ringraziato anche il collega Casati ed Acam per la pronta rimozione del divano.



Il video pubblicato da Medusei:



REDAZIONE

04/06/2019 20:39:21