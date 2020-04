La conta delle vittime si arresta, nessun nuovo decesso in Asl 5

- "La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi di pazienti Covid-19 positivi". E' una nota fortunatamente stringata quella che, al solito poco dopo l'ora di pranzo, arriva dalle autorità sanitarie per fare il punto su chi purtroppo se ne è andato con il coronavirus in corpo. Una notizia lieta, quella odierna, che frena la conta delle vittime in Asl5, che si arresta a 107. Due i decessi che erano stati registrati ieri.