La città piange l'ingegner Franco Ferrari

La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte dell'ingegner Franco Ferrari, 97 anni, della società Nino Ferrari impresa attiva in città per quasi un secolo.

La famiglia Ferrari arrivò alla Spezia i primi anni del 900 e negli anni si occupò della realizzazione del palazzo della prefettura, il ponte di Albiano, il Centro Kennedy, il Teatro Civico, il grattacielo di piazza Ginocchio, il traforo della Foce e tantissime altre. Franco Ferrari ha proseguito l’attività della “Nino Ferrari” sia a livello locale che internazionale. Importanti alcuni progetti realizzati in Israele , Egitto e Polonia. In particolare i depositi sotterranei super sicuri fatti in Israele che gli valsero citazioni e riconoscimenti a livello europeo. Franco Ferrari era uno dei pochi cavalieri del Lavoro in provincia. I funerali si svolgeranno domattina alle 9.30 nella chiesa di Sant’Agostino.





19/11/2020 21:35:49