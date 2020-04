La Spezia piange le vittime 121 e 122 di Covid-19

La Spezia - La giornata di ieri si chiude con due nuovi decessi di pazienti positivi a Covid-19. L'aggiornamento delle 14 che la direzione sanitaria e la direzione medica dell'ASL5 fanno ogni giorno da quando l'epidemia ha raggiunto lo Spezzino, allunga la scia di decessi. A perdere la vita nel periodo compreso tra le 14 del 23 aprile e le 14 di oggi, 24 aprile, sono una donna di 85 anni ricoverata nel reparto di Medicina dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e residente nel comune di Gravina in Puglia in provincia di Bari. Nelle stesse ore è venuto a mancare un uomo di 66 anni residente nel territorio di Fivizzano e ricoverato in Malattie Infettive presso l'ospedale Sant’Andrea della Spezia. Sono le vittime numero 121 e 122.

REDAZIONE

24/04/2020 14:18:03